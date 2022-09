2 min

Kosovare klagt für Behandlung ohne Abschiebungsrisiko

Hunderttausende Menschen leben ohne Erlaubnis in Deutschland. Ein Arztbesuch ist für sie ein Problem - denn das Sozialamt würde zwar die Kosten tragen, ist aber verpflichtet, sie den Behörden zu melden. Jetzt will eine Initiative die Praxis in Karlsruhe kippen.

Von dpa