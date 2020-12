Kostenlose FFP2-Masken in Apotheken: «Riesige Aufgabe»

Eine FFP2-Maske hängt vor der aufgehenden Sonne in einem Auto. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main - Die Landesapothekerkammer in Hessen warnt vor chaotischen Zuständen bei der Ausgabe von kostenlosen FFP2-Masken an Risikopatienten. «Das ist eine riesige Aufgabe, die wir zu stemmen haben», sagte die Vorsitzende Ursula Funke am Montag. Die Apotheken trügen das unternehmerische Risiko beim Kauf der Masken auf Vorrat und gingen zunächst in Vorleistung. «Wir können die Masken erst ausgeben, wenn die Verordnung in Kraft tritt», sagte Funke, die Inhaberin einer Wiesbadener Apotheke ist. Der «Wiesbadener Kurier» hatte zunächst berichtet.

Der Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums sieht vor, dass Menschen ab 60 Jahren und Personen mit bestimmten chronischen Erkrankungen im Dezember drei der gut schützenden Mund-Nase-Bedeckungen kostenlos in Apotheken erhalten sollen. Weitere Masken sollen ab Januar ausgegeben werden.

Nicht nur die Anschaffung, auch die Ausgabe der Masken stellt die Apotheken laut Ursula Funke vor eine große Herausforderung. Kollegen suchten nach einer sinnvollen Lösung, ob beispielsweise «an der Tür, durch das Fenster oder im Hof». Ob Patienten berechtigt seien, müssen sie demnach entweder «glaubhaft versichern» oder über einen Personalausweis nachweisen. «Es wird völlig chaotisch», sagte Funke.

Die Apothekerin mahnte die Patienten an, «nicht gleich Mittwoch oder Donnerstag» in die Apotheke zu kommen, um sich Masken zu holen, sowie unbedingt auf Abstand und eine Mund-Nase-Bedeckung zu achten. Ausgegeben würden die FFP2-Masken zudem nur während der normalen Öffnungszeiten und nicht im Nacht- oder Notdienst.