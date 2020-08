Kreis: Landrätin Fründt erfolgreich operiert

Kirsten Fründt spricht bei einem Landesparteitag der SPD Hessen. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild)

Marburg - Die an einem Hirntumor erkrankte Landrätin des Kreises Marburg-Biedenkopf, Kirsten Fründt, ist operiert worden. «Der Eingriff am Mittwoch verlief ohne Komplikationen», teilte der Kreis am Freitag in Marburg mit. Der Tumor habe vollständig entfernt werden können. Fründt gehe es den Umständen entsprechend gut. Der Tumor war der Mitteilung zufolge während des Urlaubes der 53-jährigen SPD-Politikerin in der Schweiz festgestellt worden, wo sie auch operiert wurde. Die Landrätin wird mindestens vier Wochen lang nicht ihren Dienst ausüben können. Der Erste Kreisbeigeordnete Marian Zachow (CDU) vertritt sie in dieser Zeit.