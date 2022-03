Krieg: Hessenweit beteiligen sich Schulen an Schweigeminute

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Hessenweit haben sich am Mittwoch Schulen an einer Schweigeminute wegen des Krieges in der Ukraine beteiligt. Der Aufruf von Kultusminister Alexander Lorz (CDU) sei überwiegend positiv aufgenommen worden, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums in Wiesbaden auf Anfrage. Die Schweigeminute sollte Anteilnahme und Mitgefühl mit dem ukrainischen Volk und allen ausdrücken, die unter dem Krieg zu leiden haben.

Der Minister forderte die Schulen auch auf, das Thema inhaltlich in den Unterricht einzubauen. Die Schüler seien durch den russischen Angriff auf die Ukraine mit einem Thema konfrontiert, das bislang in der Regel nicht zu ihrer unmittelbaren Lebenswirklichkeit gehört habe, hatte Lorz bei seinem Aufruf am Dienstag erklärt. Besonders Kinder und Jugendliche bräuchten nun Unterstützung und Begleitung, weil der Krieg bei ihnen Ängste und Sorgen hervorrufe.

