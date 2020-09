Kritik an Vorgehen der Polizei im Dannenröder Forst

Die Polizei räumt Barrikaden von Waldbesetzern im Dannenröder Forst in Mittelhessen. Foto: Boris Roessler/dpa/Aktuell (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa/Aktuell)

Gießen - Aktivisten und Umweltschützer haben das Vorgehen der Polizei bei einem Einsatz im Dannenröder Forst kritisiert. Die Einsatzkräfte gefährdeten durch einen Mangel an Professionalität Menschenleben, erklärten die Waldbesetzer am Mittwoch. Nach ihrer Darstellung wurden Balken einer Barrikade bewegt, während eine Sitzblockade darunter noch nicht geräumt war. «Auch wir vom BUND sind vor Ort und fordern die Polizei auf, sofort die verantwortungslose Aktion einzustellen», sagte Olaf Bandt, Bundesvorsitzender des Naturschutzbundes BUND.

Im Dannenröder Forst in Mittelhessen haben sich Aktivisten in Baumhäusern eingerichtet. Sie protestieren gegen Rodungen des Waldes, die für Oktober vorgesehen sind. Grund dafür ist der Weiterbau der Autobahn 49, die Kassel und Gießen miteinander verbinden soll. Am Mittwochmorgen hatte die Polizei nach eigenen Angaben begonnen, Barrikaden zu entfernen, die auf Rettungs- und Zufahrtswegen stünden. Eine komplette Räumung des Gebietes sei nicht geplant.

Bei einer Pressekonferenz vor Ort kritisierte der BUND das Projekt. «Die A49 ist ein Planungsdinosaurier aus vergangenen Zeiten», erklärte Bandt. Der Bau sei nicht zeitgemäß: Deutschland habe seit zwei Jahren ein neues Waldsterben und gebe Milliarden Euro dafür aus, die Mobilität durch eine Verringerung des Straßenverkehrs zu reduzieren. Der BUND fordere ein sofortiges Moratorium aller Autobahnplanungen und der Vergabe von Aufträgen für solche Projekte. Neben der hessischen Landesregierung stehe vor allem das Bundesverkehrsministerium in der Pflicht.