Kritik zu Abseil-Aktionen von A49-Gegnern

Eine Umweltaktivistin seilt sich von einer Autobahnbrücke. Foto: Boris Roessler/dpa (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Im Protest gegen den Weiterbau der Autobahn 49 in Mittelhessen haben sich am Montag Umweltaktivisten von mehreren Autobahnbrücken im Rhein-Main-Gebiet abgeseilt und so für Sperrungen und kilometerlange Staus gesorgt. Betroffen waren die Autobahn 3 zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Niedernhausen, die A661 zwischen Offenbach-Kaiserleikreise und -Taunusring und die A5 in Höhe Luftbrückendenkmal und Zeppelinheim. Nach zeitweisen Vollsperrungen wurden die Autobahnen am Vormittag wieder für den Verkehr freigegeben. Scharfe Kritik an den Aktionen kam von Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) und aus der hessischen Wirtschaft.

Beuth bezeichnete die erneuten Abseil-Aktionen als «gezielten Angriff auf die Infrastruktur». «Diese konzertierte Aktion hat nichts mit friedlichem Protest gegen den Lückenschluss der A49 zu tun», teilte der Minister in Wiesbaden mit. «Abermals greifen sie gefährlich in den Straßenverkehr ein, gefährden Menschenleben, um ihre radikale Gesinnung kundzutun.» Erneut nötigten die Aktivisten Zehntausende Pendler. «Das hat nichts mit Umweltschutz zu tun, das sind Aktionen, die außerhalb des demokratischen Konsens stattfinden und eindeutige Straftatbestände erfüllen», mahnte Beuth.

Auch der Geschäftsführer des Hessischen Industrie- und Handelskammertages (HIHK), Robert Lippmann, verurteilte die Aktionen am Montag in Wiesbaden: «Wir sehen mit Sorge, dass der Protest zunehmend in weitere Teile der Wirtschaft und des Verkehrs eingreift. Damit schaden diese Aktionen dem Wirtschaftsstandort Hessen.» Der Lückenschluss der A49 habe alle demokratischen Prozesse durchlaufen, längst bestehe Baurecht, betonte Lippmann. Die Wirtschaft und viele Menschen in der Region warteten bereits seit 40 Jahren auf das Projekt. Nord- und Mittelhessen würden besser angebunden, Anwohner und Pendler entlastet und der Wirtschaftsverkehr deutlich effizienter.

Es sei daher wichtig, dass der A49-Ausbau erfolgreich abgeschlossen werde, so Lippmann. «Dieses Projekt ist längst zu einem Symbol geworden über die hessischen Grenzen hinaus. Die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes und die Rechtssicherheit für hessische Betriebe stehen in Frage, wenn auch mehrfach demokratisch legitimierte Infrastrukturprojekte nicht mehr realisiert werden können.»

Die A49 soll nach dem Lückenschluss Kassel und direkter miteinander verbinden. Für das Autobahnprojekt werden im Herrenwald nahe Stadtallendorf im Landkreis Marburg-Biedenkopf derzeit Bäume gerodet, auch im Dannenröder Forst bei Homberg/Ohm stehen Fällarbeiten bevor. Um dies zu verhindern und zu verzögern, hatten sich Aktivisten in Baumhäusern in den beiden Waldstücken eingerichtet.

An der A3 hatten sich am Morgen um etwa 6.45 Uhr drei Menschen nach eigenen Angaben von einer Fußgängerbrücke abgeseilt: «Dadurch, dass wir hängen, erzeugen wir einen künstlichen Stau und Aufmerksamkeit», sagte eine der Aktivistinnen. Die Blockade stehe in Bezug zum Protest gegen die Rodung im Herrenwald und im Dannenröder Forst.

Um die Aktivisten von den Brücken zu holen, kamen auf die Höhenrettung spezialisierte Kräfte der Polizei zum Einsatz, die mit dem Hubschrauber zum Einsatzort gebracht wurden. Nach Angaben des Polizeisprechers ereigneten sich auf der A661 auch zwei Unfälle, ob sie allerdings mit der Aktion und der Sperrung im Zusammenhang standen, sei unklar.

Die A49-Gegner halten das Autobahnprojekt für verfehlt, da es der Verkehrswende entgegenstehe. Befürworter versprechen sich dagegen von dem A49-Lückenschluss weniger Verkehrsbelastung und Lärm sowie ein geringeres Unfallrisiko in den Dörfern der Region, kürzere Wege für Pendler sowie eine bessere Anbindung an das Straßennetz.

Mitte Oktober war es bei einer ähnlichen Blockade-Aktion an der A3 im Rückstau bei Idstein zu einem Unfall gekommen, bei der eine Person schwer verletzt wurde. Ein Auto war am Stauende auf einen Lastwagen aufgefahren.