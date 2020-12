Kultusminister gegen landesweiten Wechselunterricht

Alexander Lorz (CDU), Kultusminister des Landes Hessen. Foto: Arne Dedert/dpa (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa)

Wiesbaden - Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) ist gegen die Einführung eines landesweiten Wechselunterrichts in der Corona-Pandemie. Der Wechselunterricht erbringe niemals die gleiche Leistung für die Schüler wie der Präsenzunterricht, sagte der Kultusminister am Donnerstag im hessischen Landtag in Wiesbaden. Er stelle höchstens die zweite oder auch letzte Wahl vor einer Schulschließung dar.

«Wechselunterricht ist ein Notbehelf», betonte Lorz. Wenn diese Form des Lernens aber wegen der Corona-Infektionslage geboten sei, «dann ist der Wechselunterricht natürlich das Mittel der Wahl, bevor wir zu Schulschließungen greifen.» Diese Möglichkeit beinhalte auch der hessische Corona-Stufenplan. Er widersetze sich daher diesem Modell auch nicht aus Prinzip, versicherte der Kultusminister. Für einen landesweiten Wechselunterricht sehe er aber noch keinen Anlass.

Die SPD-Fraktion hatte sich in einem Antrag für dieses Modell für Schüler ab der 7. Klasse stark gemacht. Mit einem Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht könnten Klassengrößen bei Bedarf in der Corona-Pandemie halbiert werden und alle Kinder so regelmäßig am Unterricht teilhaben, sagte der SPD-Bildungsexperte Christoph Degen. Durch mehr Platz im Klassenzimmer könne das Infektionsrisiko in der Schule reduziert werden. Auch die Linke- und die FDP-Fraktion sprachen sich für das Wechselmodell in der Schule aus.