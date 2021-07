Kultusminister stellt Corona-Schutzkonzept für Schulen vor

Alexander Lorz (CDU), Bildungsminister von Hessen, spricht. Foto: Sven Braun/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Sven Braun/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) will am heutigen Morgen (9.30 Uhr) ein neues Corona-Schutzkonzept für Schulen vorstellen. Die Planungen für das kommende Schuljahr liefen auf Hochtouren, teilte das Ministerium mit. Das Land stelle nun die Weichen für einen sicheren Schulbetrieb nach den Sommerferien. Die großen Ferien in Hessen dauern vom 19. Juli bis zum 27. August.

Die Landesregierung hatte vor kurzem mitgeteilt, dass bislang 60 Millionen Euro Fördergeld des Landes in einen besseren Corona-Schutz an Schulen und Kitas geflossen seien. Unter anderem wurden mehr als 9 Millionen Euro in mobile Luftreinigungsgeräte investiert. Für 4,4 Millionen Euro wurden CO2-Ampeln zur Luftüberwachung angeschafft.

