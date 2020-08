Kultusminister zieht erstes Fazit nach Schulstart

Alexander Lorz (CDU), Kultusminister von Hessen, sitzt in einem Klassenraum. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) will nach dem Start ins neue Schuljahr und der Rückkehr wieder zu einem überwiegend regulären Unterricht ein erstes Fazit ziehen. Bei dem Treffen heute in Wiesbaden wird er über die aktuelle Corona-Lage an den Schulen sprechen.

Wegen einer steigenden Zahl von Corona-Infektionen gilt mittlerweile in mehreren hessischen Städten die Maskenpflicht auch während des Unterrichts. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sieht diese Entwicklung sehr kritisch, weil dadurch der Unterricht erheblich behindert werde.

Hessen hatte zum Beginn des neuen Schuljahres angeordnet, dass landesweit wegen der Corona-Pandemie auf dem Schulgelände eine sogenannte Alltagsmaske getragen werden muss. Während des Unterrichts darf die Abdeckung für Mund und Nase aber abgenommen werden. Außerdem gilt in dieser Zeit kein Abstandsgebot, damit die Klassen komplett gemeinsam unterrichtet werden können.