Kurdische Protestaktion in Frankfurter Grünen-Parteizentrale

Frankfurt/Main - Kurdische Aktivisten haben am Mittwoch in der Parteizentrale des Frankfurter Grünen-Kreisverbands gegen türkische Militärangriffe auf Kurden in Syrien und im Irak protestiert. In dem Gebäude hat auch der Grünen-Bundesvorsitzende Omid Nouripour sein Wahlkreisbüro. Die „Initiative: Defend Kurdistan“ erklärte, sie halte das Büro so lange besetzt, bis ein Gespräch mit Nouripour zustande komme und erhob noch weitere Forderungen an die Grünen. „Das Schweigen der Grünen drückt eine Unterstützung der aktuellen Angriffe auf Kurdistan aus“, heißt es in einem Schreiben der Initiative. Nach Angaben der Polizei verlief die Protestaktion zunächst friedlich. In der Grünenzentrale seien etwa zehn Aktivisten festgestellt worden.

© dpa-infocom, dpa:220706-99-927599/3