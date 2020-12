Lage stabiler in Marburger Pflegeheim

Eine Pflegerin hält im Altenheim die Hand einer Bewohnerin. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Marburg/Lauterbach - In einem schwer von einem Corona-Ausbruch betroffenen Altenpflegeheim in Marburg hat sich die Lage nach Behördenangaben stabilisiert. Man gehe davon aus, «in so etwas wie einen Regelbetrieb» übergehen zu können, sagte ein Sprecher des Kreises Marburg-Biedenkopf am Donnerstag. Sämtliche Dienste seien für die kommenden Tage organisiert. Die Kreisverwaltung hatte am Vortag nach einem Hilferuf der Heimleitung Unterstützung für die Einrichtung auf den Weg gebracht, in der die meisten Bewohner und Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Auch in anderen Pflegeheimen in Hessen greift der Erreger weiter um sich.

In dem Marburger Heim wurden nach Angaben des Kreissprechers bislang 39 von derzeit 41 Bewohnern positiv auf das Virus getestet sowie 32 Beschäftigte. Das Personal ist demnach entweder krankgeschrieben oder in Quarantäne. Ein Bewohner sei gestorben, die Ursache sei noch unklar.

Der Kreis hatte unter anderem Mitarbeiter der Gefahrenabwehr eingesetzt, um bei der Versorgung der Bewohner mit Essen und Trinken zu helfen. Andere Pflegeeinrichtungen, Institutionen und externe Dienstleister unterstützten mit Personal. Man hoffe, dass sich ein Regelbetrieb so schnell wie möglich normalisiere, sagte der Sprecher.

Unterdessen berichtete der Vogelsbergkreis, dass sich die Lage in den Alten- und Pflegeheimen «von Minute zu Minute» zuspitze. «In zahlreichen Einrichtungen gibt es Covid-19-Fälle mit einem teils eklatanten Ausbruchsgeschehen, was auch zu einem Besuchsverbot in diesen Einrichtungen führt», berichtete die Kreisverwaltung in Lauterbach. Der Kreis verwies auf die Regelungen zum Schutz der Einrichtungen, die «strikt» einzuhalten seien.