Lambrou ist AfD-Spitzenkandidat bei Hessens Landtagswahl

MELSUNGEN - Die hessische AfD geht mit ihrem Fraktionsvorsitzenden Robert Lambrou als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf. Lambrou sei mit 149 von 192 gültigen Stimmen zum Spitzenkandidaten gewählt worden, teilte die Partei am Samstag mit. Das entspricht einer Zustimmung von 78 Prozent. Auf Lambrous Gegenkandidaten Walter Wissenbach entfielen 27 Stimmen.

Auf Platz zwei der Liste wurde der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Andreas Lichert gewählt, der eine Zustimmung von 85 Prozent erhielt. Den dritten Listenplatz belegt Volker Richter, auf Platz vier wurde Arno Enners gewählt und auf Platz fünf Frank Grobe. Die ersten fünf Listenplätze bildeten damit den jetzigen Fraktionsvorstand ab, sagte Landespressesprecher Aljoscha Harmsen.

"Die AfD wie auch ich stehen für eine bürgerlich-konservative, freiheitliche Politik und das heutige Ergebnis zeigt, dass dieser Kurs nicht nur von uns beibehalten wird, sondern dass er gut und richtig ist und als Gegengewicht zu einer überwiegend links-grün dominierten Landes- und Bundespolitik dringend benötigt wird", erklärte Lambrou.

In Hessen wird im Herbst 2023 ein neuer Landtag gewählt. Die hessische AfD trifft sich an diesem Wochenende im nordhessischen Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis) zur ersten von zwei "Aufstellungsversammlungen". Die Landesliste soll nach Angaben von Landespressesprecher Harmsen voraussichtlich 30 Plätze umfassen. An der Landeskonferenz nehmen laut dem Sprecher 215 Delegierte aus 26 hessischen Kreisverbänden teil.