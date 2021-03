Land fördert E-Ladesäulen mit sieben Millionen Euro

Tarek al Wazir (Bündnis 90/Die Grünen), Wirtschaftsminister von Hessen. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa (Bild: dpa) (Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa)

Wiesbaden - Hessen setzt die finanzielle Förderung für Unternehmen und Kommunen bei der Errichtung von Ladesäulen für E-Autos fort. Wie das Wirtschaftsministerium in Wiesbaden mitteilte, stehen sieben Millionen Euro zur Verfügung. «Für Nutzer und Nutzerinnen von Elektrofahrzeugen ist das Laden am Arbeitsplatz und an öffentlichen Parkplätzen attraktiv, da nicht alle zu Hause über eine entsprechende Ladeinfrastruktur oder einen festen Parkplatz verfügen», erklärte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) in Wiesbaden.

Mit der neuen Förderrunde könnte das Geld auch für Ladesäulen im öffentlichen Raum fließen. Der einfache Zugang zur Lademöglichkeit sei eine wichtige Stellschraube, wenn die Elektromobilität vorangebracht werden soll, erklärte Al-Wazir. «Ob auf einem Betriebsgelände, auf einem Kundenparkplatz oder auf einer öffentlichen Parkfläche in der Nähe eines touristischen Ausflugsziels: Pro Förderantrag können mitunter mehrere Ladestandorte entstehen.»

2018 hatte das Land ein Förderprogramm zum Aufbau von Ladeinfrastruktur auf Firmenparkplätzen gestartet, wie das Ministerium mitteilte. Für dieses zweijährige Programm standen 3,5 Millionen Euro bereit. Bei einer ersten Fortsetzung seien 2020 noch mal rund 1,65 Millionen Euro geflossen.

