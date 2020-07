Land kündigt schnelle Bearbeitung von Überbrückungshilfe an

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Das Land Hessen will Unternehmen schnell Zugang zur neuen Überbrückungshilfe des Bundes wegen der Corona-Krise ermöglichen. Die Mitarbeiter des zuständige Regierungspräsidiums Gießen und der Finanzverwaltung würden Anträge schnell und unbürokratisch prüfen, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Mittwoch: «Sie werden zeitnah Anträge prüfen, damit die Auszahlung der notwendigen finanziellen Hilfe zur Existenzsicherung so rasch wie möglich erfolgen kann.»

Die Corona-Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen ist ein Bundesprogramm. Die Länder sind für die Antragsbearbeitung und die Auszahlung zuständig. Anders als bei der Soforthilfe, die beim Regierungspräsidium Kassel beantragt wurde, müssen sich laut dem Land Unternehmer an ein Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer- oder Buchprüferbüro wenden. Dort werden die Voraussetzungen und Unterlagen geprüft. Anschließend wird der Antrag über eine bundesweit einheitliche Software eingereicht.

«Die Corona-Überbrückungshilfe soll kleinen und mittelständischen Unternehmen, die ihren Geschäftsbetrieb wegen der Corona-Krise ganz oder zu wesentlichen Teilen einstellen mussten und dadurch weiterhin hohe Umsatzeinbußen zu verzeichnen haben, eine Liquiditätshilfe als Existenzsicherung gewähren», sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). Voraussetzung ist unter anderem ein Umsatzrückgang in den Monaten April und Mai 2020 um mindestens 60 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr.

Bereits die sogenannte Soforthilfe wegen der Corona-Krise war in Hessen auf hohe Nachfrage gestoßen. Laut dem Land gingen 134 600 Anträge dafür bis Ende Mai ein. «Insgesamt wurden bisher rund 943 Millionen Euro Soforthilfe an hessische Unternehmerinnen und Unternehmer ausgezahlt.» Der Großteil der Mittel kam mit 712 Millionen Euro vom Bund, der Rest vom Land Hessen.