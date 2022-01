Land stellt Software für Treibhausgas-Bilanz bereit

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Um den Klimaschutz in den Kommunen voranzubringen, stellt das Land Hessen seit Jahresbeginn eine kostenlose Software zur Bilanzierung von klimaschädlichen Treibhausgasen zur Verfügung. «Damit Städte und Gemeinden ihre Treibhausgase gezielt reduzieren können, müssen sie wissen, wo sie stehen und in welchen Maßnahmen Potenzial steckt», erklärte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) in Wiesbaden. Das Angebot sei auf großes Interesse gestoßen. Die Software erhalten die Kommunen bei der Landesenergieagentur.

In Hessen gehören nach Angaben des Umweltministeriums mittlerweile allein 326 Kommunen dem Bündnis «Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen» an und seien damit aktive Unterstützer der Klimaziele des Landes. «Für die Klima-Kommunen ist die Bilanzierung ihrer Treibhausgase verpflichtend, alle anderen Kommunen können das Tool ebenfalls nutzen», teilte Hinz mit.

