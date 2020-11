Land und Kommunen einig über Verteilung von Milliardenhilfe

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Die hessische Landesregierung und die Kommunen haben sich grundsätzlich über die Verteilung von 2,5 Milliarden Euro zur Bewältigung der Corona-Pandemie geeinigt. Das Geld stammt aus dem Corona-Sondervermögen des Landes und soll an Städte, Kreise und Gemeinden gehen. Wie die Verteilung konkret aussehen soll - das wollen die Landesregierung und Vertreter der kommunalen Spitzenverbände am Freitag in Wiesbaden bei einem Termin in der Staatskanzlei erläutern. Aus dem Sondervermögen sind bereits 661 Millionen Euro für den Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen an die Kommunen geflossen.