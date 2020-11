Land unterstützt Modellprojekt für moderne Schweinehaltung

Ferkel stehen in einem Modellstall des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen. Foto: LLH/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: LLH/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Hessens Landesregierung setzt sich für mehr Tierwohl bei der Schweinehaltung ein. Ein Modellstall für 94 Ferkel des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen, der sich mit mehr Platz und neuer Technik stärker an den Bedürfnissen der Tiere orientiert, wird mit über 350 000 Euro vom Land gefördert. Der Landesbetrieb gehe mit seinem Projekt als Vorbild voran und zeige, wie eine tierwohlgerechte und umweltschonende Schweinehaltung aussehen kann, sagte Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Grüne).

Der Stall am Landwirtschaftszentrum Eichhof in Bad Hersfeld bietet den Ferkeln nach Angaben des Ministeriums Möglichkeiten zum Wühlen am Boden mit Stroh und Heu. Es gibt einen beheizbaren und abgedeckten Ruhe- und Schlafbereich sowie ausreichend Platz zum Fressen. Außerdem werde darauf geachtet, die Tiere bis zum Mastende im Familienverbund zu lassen. Mit dem Einsatz eines Förderbandes sei zudem ein neues Entmistungssystem entwickelt worden. Der Urin läuft demnach durch das Band ab und der Kot wird durch ein Schiebersystem in regelmäßigen Abständen aus dem Stall heraus transportiert.

Das neue Entmistungssystem führe zu weniger Verletzungen und die Kot-Harn-Trennung reduziere die Ammoniakdämpfe, teilte Hinz mit. Mit diesem Vorgehen werde das Tierwohl verbessert, die Weiterverwertung von Kot und Harn erleichtert und damit Treibhausgasemissionen gesenkt. Durch eine integrierte Messtechnik könnten zudem neue Informationen zu den Umweltauswirkungen der Tierhaltung gesammelt werden.

Neben den Tieren profitiere auch die Umwelt von solchen neuen Haltungssystemen, die Emissionen wie etwa CO2 reduzieren, erklärte die Landwirtschaftsministerin. Aufgrund der Treibhausgaseinsparungen fördere das Umweltministerium den Stall über den Klimaschutzplan mit über 350 000 Euro. Nach einer Bauphase von zehn Monaten wurde der Modellstall für die Ferkel im November in Betrieb genommen.