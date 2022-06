Landeschefs der Grünen: Können nächste Regierung anführen

Sigrid Erfurth, Landesvorsitzende der hessischen Grünen, lächelt in Frankfurt am Main. (Bild: dpa) (Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Die hessischen Grünen wollen auf ihrem Parteitag in Bad Hersfeld die Weichen für die Zeit bis zur Landtagswahl im nächsten Jahr stellen. „Wir haben bei der nächsten Landtagswahl die nie da gewesene Chance, stärkste politische Kraft zu werden“, sagten die Landesvorsitzenden Sigrid Erfurth und Sebastian Schaub am Mittwoch in Wiesbaden. „Wir können die nächste Regierungskoalition anführen.“

Auf dem Landesparteitag an diesem Samstag (11.6.) werde mit dem Leitantrag „Veränderung braucht Halt. Halt braucht Veränderung“ der Dreikampf um die hessische Staatskanzlei eröffnet, erklärten Erfurth und Schaub. Die Grüne hätten ihre Hochburgen in den größeren Städten. Die Partei werde die Zeit bis zur Landtagswahl jedoch nutzen, um gerade auch in den ländlichen Regionen Hessens um Wähler zu werben.

Die nächste Landtagswahl ist für den Herbst 2023 geplant. Derzeit regiert in Hessen eine Koalition aus CDU und Grünen. Nach den jüngsten Umfragen liegen CDU, SPD und Grüne in Hessen in der Wählergunst nah beieinander.

© dpa-infocom, dpa:220608-99-590391/2