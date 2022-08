Landesregierung: Grippeimpfung dieses Jahr besonders wichtig

Ein medizinischer Mitarbeiter impft eine Frau. (Bild: dpa) (Foto: Jörg Carstensen/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - Vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie misst Hessens Landesregierung der Grippeschutzimpfung in diesem Herbst eine besondere Bedeutung zu. Das geht aus einer Antwort des Sozialministeriums auf eine Kleine Anfrage der FDP hervor. „Da es durch die Hygienemaßnahmen der letzten zwei Jahre zur Bekämpfung der Corona-Pandemie weniger Influenza-Infektionen gab und damit der natürliche Booster in der Bevölkerung ausblieb, ist in der aktuellen Saison ab Oktober 2022 die Influenza-Impfung von großer Bedeutung“, erläuterte das Ministerium.

Es werde empfohlen, sich vor Beginn der Grippesaison ab Herbst impfen zu lassen. Das gelte besonders für Personen mit erhöhtem Gesundheitsrisiko, darunter Menschen ab 60 Jahren, Schwangere und chronisch Kranke aller Altersgruppen.

Auch für medizinisches und pflegerisches Personal, das ein erhöhtes berufliches Ansteckungsrisiko habe, sei die Grippeschutzimpfung die beste präventive Schutzmaßnahme. Das Ministerium beklagt allerdings mangelnde Akzeptanz für die Impfung bei bestimmten Zielgruppen wie dem medizinischen Personal.

