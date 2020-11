Landesregierung setzt auf Forschungsergebnisse aus Frankfurt

Alexander Lorz (CDU), Kultusminister von Hessen. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild)

Wiesbaden/Frankfurt - Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie will die Landesregierung in Wiesbaden verstärkt auf Forschungsergebnisse der Frankfurter Goethe-Universität zurückgreifen. Vor allem bei Entscheidungen zum Schulbetrieb sollen entsprechende Untersuchungen künftig stärker berücksichtigt werden, wie das Kultusministerium am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.

«Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens sind wir immer wieder auf die Erkenntnisse der Wissenschaft angewiesen», sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU). Universitäts-Präsidentin Birgitta Wolff äußerte die Hoffnung, dass durch die Zusammenarbeit «Schulen wegen des Infektionsgeschehens nicht schließen müssen».

Nach Angaben des Ministeriums wurde bereits bei der Anschaffung von Luftreinigungsgeräten für Schulen auf die Ergebnisse einer Mitte September vom Institut für Atmosphäre und Umwelt der Goethe-Universität durchgeführten Testreihe zurückgegriffen.