Landestierschutzbeauftragte kritisiert Kastenstandhaltung von Zuchtsauen

Ein Kastenstand ist ein Bestandteil eines Schweinestalls, welcher in der Schweineproduktion genutzt wird, um Zuchtsauen während der Trächtigkeit und Säugezeit zu halten.



Der Deckbereich ist jener Bereich im Stall, in dem die Sauen zur künstlichen Besamung einzeln in Kastenständen fixiert werden.



Der Abferkelbereich ist der Bereich im Stall, in den die Sauen vor der Geburt verbracht werden, dort ihre Ferkel bekommen und dort dann über Wochen zum Säugen fixiert stehen.



Nach der letzten amtlichen Erhebung mit Stichtag 3. November 2019 gibt es in Hessen 800 landwirtschaftliche Betriebe mit Schweinehaltung und insgesamt 512 800 Schweinen.