Landkreis Limburg-Weilburg verhängt Ausgangssperren

Limburg - Zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat nach der Stadt Offenbach nun auch der Landkreis Limburg-Weilburg nächtliche Ausgangssperren verhängt. Diese gelten von Samstag (12. Dezember) an und sind zunächst bis zum 22. Dezember befristet, wie der Kreis am Donnerstag in Limburg mitteilte. Die Verfügung untersagt grundsätzlich das Verlassen der Wohnung zwischen 21.00 und 5.00 Uhr ohne wichtigen Grund.

Außerdem ist unter anderem das Trinken von Alkohol auf öffentlichen Plätzen den ganzen Tag über verboten. «Wir hoffen, mit den nun getroffenen Maßnahmen das Infektionsgeschehen bei uns im Landkreis insgesamt wieder nach unten drücken zu können, um unser Gesundheitssystem zu entlasten», sagte Landrat Michael Köberle (CDU).

Die Hessische Landesregierung hatte am Dienstag die Landkreise zu dem Schritt aufgefordert, sobald die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage hintereinander den Wert von 200 überschreitet. Ausnahmen für die Ausgangssperre gibt es aus beruflichen Gründen, wegen notwendiger medizinischer Versorgung oder auch zur Wahrnehmung des Sorgerechts. Die Stadt Offenbach hatte den Schritt am Mittwoch angekündigt.