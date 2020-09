Landtag berät über Schulen und Finanzhilfen in Corona-Krise

Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) spricht bei einer Plenardebatte. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Kultusminister Alexander Lorz (CDU) wird heute in einer Regierungserklärung im Landtag über die Lage an Hessens Schulen in der Corona-Pandemie berichten. Nach Einschätzung des Ministers ist die Rückkehr zum Präsenzunterricht nach den Sommerferien insgesamt gut gelungen. Die Opposition beurteilt die Lage wegen lokal steigender Infektionszahlen und Ansteckungsgefahren auf dem Schulweg infolge voller Busse und Bahnen deutlich skeptischer.

Die schwarz-grüne Landesregierung legt zudem einen Gesetzentwurf vor, bei dem es um die Finanzhilfen für die Kommunen zum Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle in der Corona-Krise geht. Das Parlament wird sich außerdem mit der bundesweit geplanten Erhöhung des monatlichen Rundfunkbeitrags befassen. Die Kosten sollen pro Haushalt von 17,50 Euro auf 18,36 Euro steigen. Damit die Regelung kommendes Jahr in Kraft treten kann, müssen in allen Bundesländern die Landesparlamente zustimmen.