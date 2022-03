Landtag berät zu Ganztagsbetreuung und Wasserversorgung

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Mit dem Klimawandel, dem Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung für Grundschulkinder sowie den künftig geltenden Corona-Regeln in Hessen wird sich der Landtag neben weiteren Themen an diesem Mittwoch (ab 9.00 Uhr) in Wiesbaden befassen.

In der Debatte um den Klimawandel soll es vor allem um die Sicherung der Lebensgrundlage Wasser gehen. Die Kommunen müssten nach dem Antrag der Grünen-Fraktion bei der rationellen Verwendung der Ressource Wasser mit Konzepten unterstützt und gefördert werden. Die SPD-Fraktion will sich im Landtag dafür einsetzen, dass das Angebot an Ganztagsplätzen für Grundschulkinder im Land deutlich steigt.

Die Landesregierung will zudem über die neuen Corona-Regeln in Hessen berichten, die ab dem Wochenende gelten. Dann greifen nur noch Basisschutzmaßnahmen, die eine Masken- und Testpflicht lediglich in besonders sensiblen Lebensbereichen wie etwa Krankenhäusern und Altenheimen vorsehen.

