Landtag beschließt Finanzhilfen für Gewerbesteuerausfälle

Wiesbaden - Wegen der massiven Gewerbesteuerausfälle in der Corona-Krise stützt die hessische Landesregierung die Kommunen mit umfangreichen Finanzhilfen. Nach dem am Donnerstag im hessischen Landtag in Wiesbaden verabschiedeten Gesetz erhalten die Städte, Gemeinden und Landkreise in diesem Jahr mehr als 1,2 Milliarden Euro vom Land und vom Bund. 661 Millionen Euro davon stammen aus einem kreditfinanzierten Sondervermögen des Landes.

Eine Hälfte der 1,2 Milliarden Euro wird nach Angaben des Finanzministeriums nach dem jeweiligen Anteil der Kommunen an der Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren verteilt. Die andere Hälfte richte sich nach den tatsächlichen Gewerbesteuermindereinnahmen im ersten Halbjahr 2020. Der Finanzminister sprach im Parlament von einem wichtigen Signal für die Kommunen.

Der Bund der Steuerzahler in Hessen begrüßte, dass die Gewerbesteuerausfälle der Kommunen durch den Bund und das Land ausgeglichen werden. Schließlich seien die Städte und Gemeinden die wichtigsten Träger von Investitionen der öffentlichen Hand, erklärte der Vorsitzende Joachim Papendick. Durch die Steuerausfälle bestehe die Gefahr, dass Städte und Gemeinden laufende oder geplante Maßnahmen stoppen müssten.

Kritisch werde jedoch gesehen, dass in dem Verteilungsmechanismus nicht ausschließlich die tatsächlichen Gewerbesteuerausfälle kompensiert werden, sagte Papendick. Neben den tatsächlichen Steuerausfällen würden auch vergangenheitsbezogene Faktoren berücksichtigt. «Dieser Mechanismus ist fragwürdig, denn er könnte dazu führen, dass Kommunen eine Kompensation erhalten, obwohl gar kein Gewerbesteuerausfall vorliegt. Andere könnten wiederum weniger erhalten, als sie an Ausfall zu verkraften haben.»