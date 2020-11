Landtag: Corona-Folgen für Schule, Kommunen und Ökonomie

Im Landtag findet eine Sitzung des hessischen Landtags statt. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Die Corona-Pandemie bleibt am dritten Plenartag in dieser Woche eines der beherrschenden Themen im hessischen Landtag. Auf Antrag der Regierungsfraktionen von CDU und Grünen soll es heute in Wiesbaden um die Corona-Hilfen für die Kommunen gehen. Die oppositionellen Fraktionen von SPD, AfD, FDP und der Linken haben mit verschiedenen Anträgen das Thema «Schule und Corona» auf die Tagesordnung gesetzt. Auf Initiative der Liberalen soll über Corona-Hilfen für Soloselbstständige und Unternehmen diskutiert werden. Zu den weiteren Themen zählen Maßnahmen gegen Wohnungs- und Obdachlosigkeit, die Proteste gegen den Weiterbau der Autobahn 49 und der Kampf gegen Rechtsextremismus.