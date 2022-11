Landtag debattiert über Umsetzung des 49-Euro-Tickets

Ein Kameramann (l) filmt die Plenarsitzung hessischen Landtages. (© Frank Rumpenhorst/dpa)

Wiesbaden (dpa/lhe) - -Das von Bund und Ländern geplante 49-Euro-Ticket hat im hessischen Landtag für eine hitzige Debatte gesorgt. Während die Koalitionsfraktionen von Grünen und CDU das Vorhaben lobten, forderte die Opposition einen besseren Ausbau des Angebots. „Das Deutschlandticket hilft wenig, wenn es am Ende keinerlei Verbindungen und zu wenig Personal gibt“, sagte Tobias Eckert (SPD) am Mittwoch in Wiesbaden.