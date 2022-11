Landtag diskutiert über geplantes Integrationsgesetz

Der Schriftzug "Hessischer Landtag" ist in ein Metallschild eingraviert. (© Andreas Arnold/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - - Wie kann die Verwaltung digitaler werden? Darüber wollen die Abgeordneten im hessischen Landtag bei der Plenarsitzung heute (14.00 Uhr) diskutieren. Die Landesregierung will dazu eine Novelle des hessischen E-Government-Gesetzes einbringen. Damit soll unter anderem die Kommunikation mit Landesbehörden und Kommunen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen durch Nutzerkonten erweitert werden.

Weitere Themen an dem ersten von drei Plenartagen diese Woche sind eine beschleunigte Tierseuchenbekämpfung, die Kommunalfinanzen und die Stärkung einer friedlichen Demonstrationskultur. Dazu stehen ebenfalls Gesetzentwürfe auf der Tagesordnung. Außerdem wird am späten Abend eine Debatte zum geplanten hessischen Integrationsgesetz erwartet. In dem Gesetzentwurf geht es unter anderem darum, Teilhabebarrieren insbesondere für Menschen mit Migrationsgeschichte abzubauen.