Landtag stimmt über Corona-Sondervermögen ab

Wiesbaden - Im hessischen Landtag sollen an diesem Samstag (11.00 Uhr) die milliardenschweren Corona-Finanzhilfen verabschiedet werden. Die Landesregierung will mit rund zwölf Milliarden Euro bis Ende 2023 die wirtschaftlichen Folgen der Viruspandemie bekämpfen. Dabei geht es etwa um den Ausgleich der dramatischen Steuerausfälle beim Land und bei den Kommunen. Um das kreditfinanzierte Sondervermögen hatte es im Landtag einen erbitterten Streit gegeben. Die Opposition wollte die Coronahilfen lieber in Nachtragshaushalten verankern.