Landtag will Etat für Corona-Soforthilfen beschließen

Wiesbaden - Der hessische Landtag will heute den Weg frei machen für einen milliardenschweren Rettungsschirm angesichts der Corona-Krise. Dafür muss ein Nachtragshaushalt beschlossen und die Schuldenbremse gelockert werden. Dies ist bei «Naturkatastrophen» möglich - und als solche wird die Corona-Pandemie in dem Antrag der Landesregierung eingestuft.

Zum Beginn (11.00 Uhr) der Sitzung wollen die Abgeordneten der Opfer des rassistisch motivierten Anschlags von Hanau gedenken. Vor einem Monat erschoss ein Deutscher neun Menschen mit ausländischen Wurzeln. Weitere wurden verletzt. Der Mann soll auch seine Mutter getötet haben, bevor er sich selbst das Leben nahm. Die Parlamentarier erinnern auch an die Opfer der Gewalttat im nordhessischen Volkmarsen, bei der ein Auto in einen Rosenmontagszug gefahren war. Nach jüngsten Zahlen wurden mehr als 150 Menschen verletzt. Ein Deutscher soll ein Auto absichtlich in eine Menschenmenge gelenkt haben.

Im Mittelpunkt der Debatte steht anschließend eine Regierungserklärung von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) zur Corona-Krise. Statt wie ursprünglich vorgesehen von Dienstag bis Freitag tagt der Landtag nur am Dienstag - um die dringlichsten Dinge zu diskutieren. Dazu zählen der Gesetzentwurf mit neuen Regeln für Untersuchungsausschüsse und Vorgaben zur Bekämpfung der Schweinepest.

Für die 137 Parlamentarier gelten keine Versammlungsbeschränkungen. Allerdings sollen die Abstandsregeln zum Schutz vor Infektionen im Landtagsgebäude eingehalten werden.

Für den geplanten milliardenschweren Rettungsschirm soll im Schnellverfahren ein Nachtragshaushalt verabschiedet werden. Das Aussetzen der Schuldenbremse bedarf nach bisheriger Regelung einer Zwei-Drittel-Mehrheit. Die oppositionellen Fraktionen von SPD, Linke und FDP haben bereits grundsätzlich ihre Zustimmung signalisiert.

Nach den Plänen des Landes sind zunächst eine Milliarde Euro Soforthilfe «für die Bewältigung der gesundheitlichen, sozialen und ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie» vorgesehen. Diese sollen durch einen Rückgriff auf die Rücklagen um bis zu 1,2 Milliarden Euro aufgestockt werden können. Mit diesem Geld sollen unter anderem medizinisches Material beschafft und zusätzliche Quarantänestationen eingerichtet werden. Außerdem steht es für Soforthilfen etwa für Betriebe und Kultureinrichtungen bereit.

Die Wirtschaft soll darüber hinaus mit schnellen steuerlichen Hilfen von bis zu 1,5 Milliarden Euro entlastet werden. Außerdem will das Land seinen Garantie- und Bürgschaftsrahmen um 3,5 auf 5 Milliarden Euro erhöhen.