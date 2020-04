Blick in den Plenarsaal des Hessischen Landtags. Foto: Arne Dedert/dpa (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Hessens Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) will heute in Wiesbaden (13.00 Uhr) über den Ablauf der kommenden Plenarsitzung berichten. Wegen der Corona-Krise hatte das Parlament zuletzt stark verkürzt und mit strengen Abstandsregeln für die Abgeordneten zum Schutz vor Infektionen getagt. Die kommende Landtagssitzung ist nun wieder für drei Tage (5. bis 7. Mai) in Wiesbaden geplant.