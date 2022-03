Landtagspräsident Rhein besucht Grünen-Fraktion

Boris Rhein (CDU), Präsident des Hessischen Landtags. (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) hat sich am Dienstag mit der Landtagsfraktion der hessischen Grünen getroffen. „Ich freue mich sehr auf das Gespräch“, sagte Rhein vor der Sitzung. Er arbeite schon viele Jahre „konstruktiv und partnerschaftlich“ mit den Grünen zusammen. Bei dem Treffen in Wiesbaden auf Einladung der Grünen sollte es unter anderem um die Pläne und Themen von Rhein als möglicher neuer Ministerpräsident in Hessen gehen.

Der amtierende Regierungschef Volker Bouffier (CDU) scheidet Ende Mai vorzeitig aus dem Amt aus. Rhein soll ihm als Ministerpräsident und CDU-Landeschef nachfolgen. Natürlich wolle er erreichen, dass die Grünen-Fraktion ihn als Ministerpräsidenten wähle, sagte Rhein, der gemeinsam mit der CDU-Fraktionsvorsitzenden Ines Claus zu dem Treffen gekommen war.

In Hessen regiert eine Koalition aus CDU und Grünen. Das Bündnis hat nur eine Stimme Mehrheit im Parlament. Bei der Wahl des neuen Ministerpräsidenten im hessischen Landtag kommt es deshalb auf jede Stimme in den Reihen der Koalition an. Die Abstimmung ist für den 31. Mai geplant.

„Wir freuen uns sehr auf den Austausch“, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Mathias Wagner. „Wir kennen uns ja aus acht Jahren Zusammenarbeit.“ Und dennoch sei die Situation nun neu.

