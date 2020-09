Landtagspräsident Rhein erinnert an Opfer des DDR-Regimes

Boris Rhein (CDU), Landtagspräsident von Hessen. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Hessens Landtagspräsident Boris Rhein hat angesichts des 30. Jahrestages der Deutschen Einheit am 3. Oktober an die Opfer des DDR-Regimes erinnert. Es gebe Hunderttausende, denen in Kinderheimen, Spezialheimen und Jugendwerkhöfen die Kindheit zerstört worden sei, sagte der CDU-Politiker am Dienstag im Landtag in Wiesbaden. Er erinnerte außerdem an die Mauertoten sowie an die Menschen, die an der innerdeutschen Grenze verletzt wurden und erwähnte die Opfer medizinischen Missbrauchs, juristischer Willkür und Überwachung.

Blicke man nüchtern auf die DDR, dann gebe es keinen Zweifel: «Sie war ein Unrechtsstaat», betonte Rhein. Er warnte aber davor, den Begriff politisch zu instrumentalisieren. Man müsse aufpassen, mit dieser Definition nicht zugleich individuelle Lebensläufe zu entwerten. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, es fehle der Respekt vor ostdeutschen Lebensleistungen von Menschen, die in einem Unrechtsstaat ihre Frau und ihren Mann gestanden hätten.