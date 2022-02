Landtagspräsident Rhein soll Nachfolger von Bouffier werden

Boris Rhein (CDU), Landtagspräsident des hessischen Landtags, spricht während einer Sitzung. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Der hessische Landtagspräsident und CDU-Politiker Boris Rhein soll laut Medienberichten als Nachfolger für Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) vorgeschlagen werden. Die Personalie wird voraussichtlich nach dem «Künzeller Treffen» der Hessen-CDU am Freitag in Fulda verkündet. Ein CDU-Sprecher wollte sich am Donnerstag nicht zu den Berichten äußern und verwies auf den Termin am Freitag. Es war bereits erwartet worden, dass sich Bouffier noch vor den nächsten Landtagswahlen 2023 zurückziehen könnte. Der 50-jährige Rhein war zwischen 2014 und 2019 Minister für Wissenschaft und Kunst, davor war er vier Jahre Innenminister.

