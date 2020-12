Lange Schlangen an kommerziellen Corona-Testcentern

Eine Helferin steckt einen Rachenabstrich in ein Röhrchen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden/Frankfurt - An den kommerziellen Corona-Testcentern in Hessen haben sich nach Angaben des Wiesbadener Sozialministeriums am Samstag lange Schlangen gebildet. Am Frankfurter Flughafen betrug die Wartezeit mehr als vier Stunden, wie der Betreiber Centogene auf seiner Website mitteilte.

Es empfahl am Sonntag, möglichst früh am Tag zu erscheinen, sich vorab online zu registrieren und sich vor dem Besuch des Testzentrums auf der Internetseite über die aktuellen Wartezeiten zu informieren. Eventuell könne man auf Wiesbaden oder von diesem Montag an wieder auf das Testzentrum im Einkaufszentrum «MyZeil» ausweichen.

Sozialminister Kai Klose (Grüne) warnte die Menschen davor, sich zu sehr auf Testergebnisse zu verlassen. «Tests sind nur Momentaufnahmen und bringen keine absolute Sicherheit, schon gar nicht für einen Besuch an den Weihnachtstagen», sagte er.

Auch ein negatives Ergebnis entbinde nicht von der Pflicht, die geltenden Hygiene- und Kontaktregeln einzuhalten. «Für dieses Jahr führt an Weihnachten kein Weg an besonderer Umsicht und Verantwortung und damit an Beschränkungen vorbei», sagte Klose.

Die Kassenärztliche Vereinigung bietet in ihren Testcentern in Hessen kostenlose Test an. Daneben gibt es zahlreiche kommerzielle Anbieter, bei denen ein Test bezahlt werden muss. Centogene testet nach eigenen Angaben an Deutschlands größtem Flughafen täglich mehr als 4000 Menschen.