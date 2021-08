Laschet und Spahn beim Landestag der Jungen Union

Armin Laschet, CDU-Kanzlerkandidat, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident. Foto: Christoph Soeder/dpa (Bild: dpa) (Foto: Christoph Soeder/dpa)

Gießen - Der CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet wird heute als Gast beim Landestag der Jungen Union (JU) in Gießen erwartet. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Kanzleramtsminister Helge Braun haben nach JU-Angaben ihr Kommen zugesagt. Rund sechs Wochen vor der Bundestagswahl ist Laschet derzeit auf Wahlkampftour. Am Freitag standen Stationen an der Baustelle der Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide sowie am Abend im rheinland-pfälzischen Kurort Bad Kreuznach auf seinem Programm. Laut dem am Freitag veröffentlichten ZDF-«Politbarometer» hat Finanzminister Olaf Scholz (SPD) im direkten Duell der Kanzlerkandidaten derzeit die Nase vorn.

Neben den Reden der CDU-Spitzenpolitiker stehen bei dem Landestag in der Anlage des Klosters Schiffenberg bei Gießen auch die Neuwahlen des JU-Landesvorstands sowie die Beratung von mehr als 100 inhaltlichen Anträgen auf der Tagesordnung. Dabei geht es um Fragen der Generationengerechtigkeit rund um die Themen Bildung, Nachhaltigkeit, Steuern und Rente, hieß es in der Einladung zu der Veranstaltung.

