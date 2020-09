Lastenrad-Förderung: Mehrere hundert Anträge in ersten Tagen

Die hessische Umweltministerin Priska Hinz (Grüne), spricht. Foto: Arne Dedert/dpa (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa)

Wiesbaden - Viele Hessen wollen die Förderung der Landesregierung beim Kauf von Lastenfahrrädern in Anspruch nehmen. Wie die hessische Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, sind die Mittel wegen der hohen Nachfrage auf 1,2 Millionen Euro aufgestockt worden. Bereits innerhalb der ersten Tage seien mehrere hundert Anträge eingegangen. Zunächst hatte das Land für die Förderung jährlich 900 000 Euro zur Verfügung gestellt.

1600 Anträge auf Förderung können nun demnach insgesamt bewilligt werden. Die ersten positiven Bescheide seien bereits verschickt worden. Laut Hinz ist eine Fortsetzung des Programms mit dem nächsten Haushalt geplant. «Lastenräder leisten einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des innerstädtischen CO2-Austoßes», sagte Hinz.

Bürger, Vereine und kleinere Unternehmen können sich laut Umweltministerium Lastenräder oder -anhänger mit oder ohne Elektroantrieb fördern lassen.