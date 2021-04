Lehrer haben viele Fragen zu Corona-Tests

Thorsten Bonifer, Vorsitzende des DRK-Kreisverbandes Groß-Gerau, spricht. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild)

Groß-Gerau - Was tun bei einem positiven Corona-Test, und welche Tricks helfen bei der praktischen Durchführung? Nachdem Lehrer und Schüler an hessischen Schulen seit dieser Woche regelmäßig zu solchen Tests gebeten werden, besteht bei Lehrern durchaus Redebedarf. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet Hilfe an - beispielsweise der Vorsitzende des DRK-Kreisverbandes Groß-Gerau, Thorsten Bonifer. Er berichtete der Deutschen Presse-Agentur nach einem Seminar an einer Schule in Groß-Gerau: «Es ging um ganz praktische Fragen, etwa, wie sie mit einem positiven Fall umgehen oder was sie tun sollen, wenn ein Röhrchen umfällt.»

Bonifer zufolge gibt es das Schulungsangebot seitens des DRK und Kultusministeriums für alle Schulen im Land. In Groß-Gerau beantwortete er diese Woche zunächst in einer virtuellen Lehrerkonferenz die Fragen, einen Tag später stand er bei Tests vor Ort mit seinem Rat zur Seite. Ein wichtiges Thema für die Lehrer war der Umgang mit infizierten Schülern. «Oft sind Eltern besorgt, dass dann mit dem Finger auf ihr Kind gezeigt wird», erklärte Bonifer.

Um die Situation zu entschärfen, schlug er vor, dass der Lehrer mit allen Kindern direkt nach den Tests auf den Schulhof geht. So wird vermieden, dass die Kinder sehen, wenn bei jemandem der zweite Strich auf dem Testergebnis erscheint - ein Indiz für eine Infektion mit dem Coronavirus. Während die Kinder auf dem Hof sind, kontrolliert nach 15 Minuten ein anderer Lehrer die Testergebnisse und gibt Bescheid, falls ein positives Ergebnis dabei sein sollte.

«Auf dem Schulhof wird das Kind dann zur Seite genommen, während die anderen reingehen», erklärte der Fachmann vom DRK. Zwar würden die Mitschüler auch so erfahren, wer infiziert sei. Auf diese Weise sei es jedoch psychologisch günstiger. Außerdem sitze das infizierte Kind nicht noch eine weitere Viertelstunde mit anderen Menschen in einem geschlossenen Raum.

Auch für die Gefahr umfallender Teströhrchen hatte Bonifer eine Lösung parat: Sie werden einfach in Wäscheklammern gestellt. Bonifer geht davon aus, dass die Lehrer schon bald auch für mehr Disziplin bei den Tests werden sorgen müssen. «Noch ist das alles für die Schüler neu und spannend, da herrscht Ruhe. Das wird sich ändern.»

