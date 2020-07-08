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Mittwoch, 08.07.2020 - 03:00
3 min

Lehrer mit unbezahltem Urlaub

Sie haben den Vertrag für das kommende Schuljahr bereits in der Tasche. In den Sommerferien aber bekommen viele Lehrer mit Zeitverträgen kein Geld vom Land.

Christian Stang: Reporter Politikredaktion Wiesbaden
Von Christian Stang
Reporter Politikredaktion Wiesbaden
Ruht der Unterricht, ruht auch die Bezahlung. Ein Problem für Lehrer mit Zeitverträgen. Foto: Monkey Business Images / Fotolia

Ruht der Unterricht, ruht auch die Bezahlung. Ein Problem für Lehrer mit Zeitverträgen. (Foto: Monkey Business Images / Fotolia)

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