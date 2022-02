Lehrerverband fordert IT-Assistenten für hessische Schulen

Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Um Lehrer zu entlasten, hat der Hessische Philologenverband (hphv) für die Schulen im Land die Einstellung von IT-Assistenten gefordert. Die Betreuung und Wartung von Computern, elektronischen Tafeln und Tablets stelle für die Pädagogen eine Zusatzbelastung dar, unter der der eigentliche Unterricht leide, teilte der Interessensverband am Mittwoch in Wiesbaden mit.

«Wenn das Land Hessen die Digitalisierung der Schulen ernsthaft vorantreiben will, muss es auch für die dafür nötigen personellen Ressourcen sorgen», sagte der hphv-Landesvorsitzende Reinhard Schwab. Die Abschaffung der Medienassistenten und die Übertragung ihrer Aufgaben an die Lehrer in einigen Schulamtsbezirken habe man «mit Unverständnis zur Kenntnis genommen».

Auch wenn teilweise ein externer technischer Support angeboten werde, müsse eine erste Fehleranalyse grundsätzlich an den Schulen stattfinden. IT-Beauftragte zu benennen, sei lediglich eine Notlösung und stelle keinen praktikablen Weg dar.

© dpa-infocom, dpa:220209-99-43649/3