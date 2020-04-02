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Donnerstag, 02.04.2020 - 00:00
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Lieferung an Supermärkte auch sonntags

Um Lieferengpässe zu vermeiden, darf der Einzelhandel jetzt auch sonntags mit allen Waren beliefert werden. Die Beschränkung auf haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel wurde aufgehoben.

Christian Stang: Reporter Politikredaktion Wiesbaden
Von Christian Stang
Reporter Politikredaktion Wiesbaden
Der Einzelhandel darf an Sonn- und Feiertagen von sofort an mit allen Versorgungsgütern von Lkw beliefert werden. Die Regelung gilt fürs Erste bis Ende Juni. Foto: dpa

Der Einzelhandel darf an Sonn- und Feiertagen von sofort an mit allen Versorgungsgütern von Lkw beliefert werden. Die Regelung gilt fürs Erste bis Ende Juni. (Foto: dpa)

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