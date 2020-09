Linke-Kandidatur: Wissler berichtet über Hintergründe

Janine Wissler, Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag. Foto: Angelika Warmuth/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Angelika Warmuth/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Hessens Linken-Fraktionschefin Janine Wissler will heute in Wiesbaden über die Hintergründe ihrer Kandidatur als Bundesvorsitzende ihrer Partei informieren. Bei dem Treffen wird die 39-Jährige auch über ihre weitere Arbeit in Hessen sprechen.

Die bisherige Doppelspitze der Partei, Katja Kipping und Bernd Riexinger, hatte angekündigt, nach acht Jahren beim Parteitag in Erfurt Ende Oktober nicht wieder für den Parteivorsitz anzutreten. Neben Wissler will auch Thüringens Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow für das Amt kandidieren. Das neue Spitzenduo wird die Partei in die nächste Bundestagswahl führen.