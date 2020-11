Linke: Menschen ohne Krankenversicherung unterstützen

Das Textlogo "Die Linke." steht auf rotem Grund während eines Landesparteitags. Am Samstag trifft sich Die Linke Hessen auf einem Landesparteitag in Dietzenbach. Foto: Peter Endig/zb/dpa (Bild: dpa) (Foto: Peter Endig/zb/dpa)

Wiesbaden - Die Linksfraktion im hessischen Landtag fordert eine bessere medizinische Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung. Spezielle Clearingstellen sollten solche Patienten beim Weg zurück in das Versicherungssystem unterstützen, erklärte die gesundheitspolitische Sprecherin Christiane Böhm am Mittwoch in Wiesbaden. Ein Behandlungsfonds solle die Versorgung von Akutfällen absichern.

«Hessen braucht eine funktionierende Absicherung von Menschen ohne Krankenversicherungsschutz», betonte Böhm. Die betroffenen Gruppen seien vielfältig: Dazu zählten Selbstständige, die sich die private Versicherung nicht mehr leisten können, Menschen mit Beitragsschulden, Witwen, Studierende, Haftentlassene, EU-Zugezogene und Geflüchtete oder Wohnungslose.

Sozialminister Kai Klose (Grüne) erklärte zwar auch, dass etwas für Menschen ohne Krankenversicherung getan werden müsse, lehnte aber den Vorschlag der Linksfraktion ab. Die Einrichtung einer Vielzahl neuer Clearingstellen sei nicht sinnvoll. Das Ministerium arbeite an einer umfassenden Lösung, sagte er. Von zentraler Bedeutung sei, dass die Krankenkassen dabei miteinbezogen würden. Klose verwies auch darauf, dass es schon jetzt Angebote für die einzelnen Gruppen von betroffenen Patienten gäbe.