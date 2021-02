Linksfraktion fordert: Trotz Corona-Krise zügig einbürgern

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Anträge für Einbürgerungen müssen nach Forderungen der Linksfraktion im hessischen Landtag auch in der Corona-Pandemie zügig bearbeitet werden. Es sei ein Unding, dass es beim Regierungspräsidium Darmstadt wegen fehlender Kapazitäten Engpässe gebe, sagte die integrationspolitische Sprecherin Saadet Sönmez am Donnerstag in Wiesbaden. «Derzeit haben Menschen, die sich einbürgern lassen wollen, keine Möglichkeit, sich einbürgern zu lassen. Als Grund wird die Überlastung der Verwaltung wegen der Corona-Pandemie genannt.»

Gleichzeitig würden Männer und Frauen aber weiter abgeschoben und das Abschiebegefängnis weiter ausgebaut, kritisierte Sönmez. Die Prioritätensetzung der Landesregierung sei «haarsträubend». Wegen der verzögerten Einbürgerungen könnten wieder hunderttausende Hessinnen und Hessen nicht an den Kommunalwahlen teilnehmen, weil sie keinen deutschen Pass hätten.

Es sei ein großes Problem, dass es einen immer größeren Teil der Bevölkerung gebe, der nicht an der Gestaltung der Gesellschaft teilhaben dürfe, sagte Sönmez und forderte, Einbürgerungen zu erleichtern. Aber in Hessen werde statt auf Integration auf Abschottung gesetzt.

