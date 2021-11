Live am Dienstag: Hessen verschärft erneut Corona-Maßnahmen

WIESBADEN - Die hessische Landesregierung will wegen der steigenden Corona-Zahlen mit einer weiteren Verschärfung der Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Virus reagieren. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) werden an diesem Dienstag in Wiesbaden über das geplante Vorgehen und die neuen Regeln informieren. Die aktuell geltende hessische Corona-Verordnung ist erst seit vergangenem Donnerstag in Kraft. Die Pressekonferenz können Sie hier live ab etwa 16.30 Uhr verfolgen: