Live: Bouffier und Lorz informieren über Corona-Beschlüsse

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier.

WIESBADEN - Das Corona-Kabinett der hessischen Landesregierung berät am Montag darüber, wie in Hessen die Pandemie bekämpft werden soll. Insbesondere geht es auch um den Schulbetrieb nach den Ferien. Über das Ergebnis dieser Beratungen informieren im Anschluss Ministerpräsident Volker Bouffier und der Hessische Kultusminister Alexander Lorz in einer Pressekonferenz. Diese können Sie ab etwa 18 Uhr live hier verfolgen.

Sollte der Stream nicht funktionieren oder Sie den Stream auf einem SmartTV schauen wollen, finden Sie ihn auch hier auf YouTube