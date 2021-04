Live: Hessen führt Corona-Testpflicht für Schulen ein

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. (Foto: dpa)

WIESBADEN - Hessen will eine Corona-Testpflicht für die Schulen im Land einführen. Das kündigten Ministerpräsident Volker Bouffier und Kultusminister Alexander Lorz (beide CDU) am Montag in Wiesbaden an. Die Regelung soll nach den Osterferien ab nächster Woche (19. April) gelten. Die Testverpflichtung zweimal pro Woche für Lehrer und Schüler sei derzeit unerlässlich für einen sicheren Schulbetrieb, betonte Lorz.

Für die Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 wird es nach Angaben des Kultusministers weiterhin Wechselunterricht geben. Die Jahrgänge ab Klasse 7 bleiben nach wie vor im Distanzunterricht, die Abschlussklassen bekommen Präsenzunterricht. Die derzeitige Infektionslage lasse Öffnungen zunächst nicht zu, sagte Lorz.

