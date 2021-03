Livestream: Bouffier informiert über Corona-Beschlüsse

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). (Foto: dpa)

WIESBADEN - Per Videokonferenz haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten am Mittwoch über die weiteren Maßnahmen in der Corona-Pandemie beraten. Am Donnerstag wird der Hessische Ministerpräsident Volker Bouffier ab 14.30 Uhr über die Ergebnisse und konkrete Schritte für Hessen informieren. Die Konferenz können Sie hier live verfolgen.

