Livestream: Bouffier informiert über Corona-Stufenplan

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. (Foto: dpa)

WIESBADEN - Hessen plant weitere Schritte zur Lockerung der Corona-Maßnahmen. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) kündigte auf einer digitalen CDU-Veranstaltung einen Vier-Stufen-Plan dafür an. Dabei gehe es um mehr Kontakte für eine größere Zahl von Menschen und die Öffnung von Läden im Einzelhandel. Ein CDU-Sprecher bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte.

Details zu dem Perspektivplan der Landesregierung will der Regierungschef an diesem Donnerstag in Wiesbaden vorstellen. Der Beginn der Pressekonferenz ist für 12.30 Uhr geplant.

Hier können Sie die Pressekonferenz live verfolgen: