LKA-Beamter schildert Festnahme in „NSU 2.0“-Prozess

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main - Im Prozess um mit „NSU 2.0“ unterzeichnete Drohschreiben hat am Donnerstag in Frankfurt die Festnahme des Angeklagten im Mittelpunkt gestanden. Er richtete nach Angaben eines Beamten des hessischen Landeskriminalamts (LKA) einen echt aussehenden Revolver auf die Polizisten und legte diesen erst nach mehrmaliger Aufforderung weg. Auch habe er Widerstand beim Anlegen der Handschellen geleistet.

Die Festnahme erfolgte am Abend des 3. Mai 2021 in der Berliner Wohnung des Angeklagten. Die Tür hatte das Mobile Einsatzkommando des LKA mithilfe einer Ramme geöffnet, wie der Beamte vor dem Frankfurter Landgericht ausführte. Die Staatsanwaltschaft wirft Alexander M. unter anderem Beleidigung in 67 Fällen, versuchte Nötigung und Bedrohung vor.

Die Serie der Drohschreiben hatte im August 2018 mit Todesdrohungen gegen die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz und ihre Familie begonnen. Die Schreiben waren mit „NSU 2.0“ unterzeichnet - eine Anspielung auf die rechtsextreme Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU).

Der Angeklagte bestritt die Darstellung des LKA-Beamten. Er habe keinen Widerstand geleistet. Die Waffe habe er genommen, weil er zunächst an einen Überfall geglaubt habe. Wie sich herausstellte, handelte es sich nicht um einen echten Revolver.

Man habe M. in seiner Wohnung und nicht etwa auf der Straße festgenommen, um Beweismittel zu sichern, sagte der LKA-Beamte. Es habe die Möglichkeit bestanden, dass er an seinem hochgefahrenen und entsicherten PC sitze, das habe man nutzen wollen. Alexander M. bestreitet bisher die Vorwürfe der Anklage in dem Verfahren.

© dpa-infocom, dpa:220421-99-989989/2